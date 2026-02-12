В Госдуме допустили, что Google в России заблокируют

Предполагается, что Роскомнадзор планирует дождаться момента, когда компания Google возобновит деятельность на территории России, чтобы затем взыскать с нее накопившийся долг, заявил зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Об этом сообщает радио «Говорит Москва» .

По словам Свинцова, в России могут заблокировать Google. С технической точки зрения это можно реализовать, но в настоящее время, по его мнению, такие шаги не требуются.

«Я думаю, что Роскомнадзор принял решение все-таки дождаться того счастливого момента, когда Google вернется в Россию, и взыскать с него деньги», — сказал Свинцов.

Ранее сообщалось, что размер задолженности корпорации Google перед отечественными телеканалами достиг 91,5 квинтиллиона рублей. Данную информацию озвучил конкурсный управляющий Валерий Таляровский. Вышеуказанная сумма представляет собой штрафную неустойку, которую интернет-гигант обязан перечислить российским вещателям за ограничение доступа к их каналам на платформе YouTube.

