Массовый сбой наблюдается в Telegram

Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Telegram. У многих не открываются и не отправляются сообщения, не загружаются фото и видео, сообщается на сайте Downdetector .

В том числе проблемы возникают со входом в приложение. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской, Липецкой и Ярославской областей, а также Камчатского края.

Чаще всего проблемы возникали у пользователей с операционной системой Android (40,1%), затем следуют Windows (37,6%), iOS (17,8%), Mac OS X (3,3%), Linux (1,1%).

По данным сервиса, сбои в работе Telegram за текущие сутки заметили до 390 тыс. человек.

