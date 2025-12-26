Масштабный сбой произошел в работе Telegram

сегодня в 12:58

Telegram работает с перебоями у российских пользователей в пятницу, следует из данных на Downdetector .

На сбой в работе мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ивановской областей. Кроме того, Telegram плохо работает даже у жителей Нидерландов.

Пользователи столкнулись с несколькими проблемами. Некоторые не могут просмотреть медиаконтент, у других и вовсе не загружается веб-версия мессенджера. Некоторые сообщают, что у них не работают Telegram-боты.

К 12:30 по московскому времени число жалоб на сайте Downdetector превысило 140.

Ранее пользователи уже фиксировали сбой в Telegram. Тогда в Роскомнадзоре заявили, что никаких новых ограничений к мессенджеру не применяется.

В начале недели пользователи также пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp*.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

