Роскомнадзор не вводит никаких новых ограничений в отношении Telegram
В Роскомнадзоре заявили, что никаких новых ограничений к Telegram не применяется, сообщает «Интерфакс».
Ранее россияне пожаловались на сбой в работе мессенджера. По их словам, Telegram медленно грузился. В РКН поспешили заверить, что к мессенджеру никаких новых ограничений не применяется.
«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — отметили в ведомстве.
В августе РКН объявил о блокировке звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. Мера необходима для противодействия телефонным мошенникам.
В ноябре Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp*. По данным ведомства, мессенджер применяют для организации и проведения террористических актов.
*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.
