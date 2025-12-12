сегодня в 20:39

Роскомнадзор не вводит никаких новых ограничений в отношении Telegram

В Роскомнадзоре заявили, что никаких новых ограничений к Telegram не применяется, сообщает «Интерфакс» .

Ранее россияне пожаловались на сбой в работе мессенджера. По их словам, Telegram медленно грузился. В РКН поспешили заверить, что к мессенджеру никаких новых ограничений не применяется.

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — отметили в ведомстве.

В августе РКН объявил о блокировке звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. Мера необходима для противодействия телефонным мошенникам.

В ноябре Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp*. По данным ведомства, мессенджер применяют для организации и проведения террористических актов.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

