Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp*

Роскомнадзор и дальше вводит ограничительные меры против WhatsApp* в РФ, поскольку мессенджер нарушает законы страны. Его применяют для организации и проведения террористических актов, действий в России, рассказали ТАСС в РКН.

Злоумышленники также используют WhatsApp* для вербовки исполнителей терактов. Еще с помощью него совершают мошеннические действия и другие преступления против граждан государств.

WhatsApp* не следует требованиям, которые позволили бы предупредить и не позволить совершать преступления в РФ. На фоне этого Роскомнадзор вводит меры против него. Так ведомство будет делать и дальше.

В Роскомнадзоре посоветовали россиянам переходить на российские сервисы.

«В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он (WhatsApp*. — Прим. ред.) будет полностью заблокирован», — отметили в ведомстве.

Постепенную деградацию звонков в WhatsApp* начали в августе. Об этом Роскомнадзор уведомлял СМИ. Ограничения вводят поэтапно.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

