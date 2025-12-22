сегодня в 13:15

Пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера WhatsApp*

Российские пользователи в понедельник днем массово жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp*, сообщает сервис Downdetector .

Наибольшее число жалоб поступило из Республики Хакасия (18%), Мурманской (14%), Ярославской (8%) и Пензенской (7%) области, а также Хабаровского края (7%).

Так, 48% пользователей пожаловались на сбои в работе оповещений, 25% — на сбой в работе мобильного приложения, 15% — проблемы с работой сайте, 5% — на общий сбой и 2% россиян рассказали о проблемах при работе личного кабинета.

Ранее в Роскомнадзоре после жалоб на сбои в работе Telegram заявили, что никаких новых ограничений к мессенджеру не применяется.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

