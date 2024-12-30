Маск рассказал о форме управления людьми на Марсе
Маск предложил установить на Марсе прямую демократию
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск предложил установить на Марсе прямую демократию для переселенцев с Земли, пишет ТАСС.
«Марсиане решат, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую, а не представительную демократию», — написал миллиардер в соцсети X, прокомментировав запись о будущей социальной организации колонизаторов с Земли.
Маск добавил, что космические корабли Starship отправятся на Марс через два года, а пилотируемые корабли — через четыре года.
Ранее предприниматель писал о возможной судьбе динозавров для человечества и предложил рассмотреть другие планеты для жизни.