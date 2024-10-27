Маск напомнил землянам судьбу динозавров

Маск считает, что Землю может ожидать еще одна природная или техническая катастрофа. Он напомнил, что в далеком прошлом упавший метеорит погубил динозавров.

"История Земли знает множество событий, ведущих к массовому уничтожению. Продолжительность цивилизации будет гораздо больше, если мы будем многопланетным видом», — сказал предприниматель на митинге в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании.

Среди планет, которые могут спасти человечество, Маск назвал Марс.

Ранее Маск не поехал на деловой ужин в Осло из-за высокой цены поездки.