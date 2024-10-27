Маск напомнил землянам судьбу динозавров
Маск призвал жителей Земли осваивать другие планеты
Бизнесмен Илон Маск призвал жителей Земли осваивать другие планеты, чтобы сохранить человечество, сообщает ТАСС.
Маск считает, что Землю может ожидать еще одна природная или техническая катастрофа. Он напомнил, что в далеком прошлом упавший метеорит погубил динозавров.
"История Земли знает множество событий, ведущих к массовому уничтожению. Продолжительность цивилизации будет гораздо больше, если мы будем многопланетным видом», — сказал предприниматель на митинге в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании.
Среди планет, которые могут спасти человечество, Маск назвал Марс.
Ранее Маск не поехал на деловой ужин в Осло из-за высокой цены поездки.