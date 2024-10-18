Дорого: Маск не поехал на бизнес-ужин в Норвегию

Глава Нефтяного фонда Норвегии Николай Танген хотел видеть Маска на бизнес-ужин в Осло, но бизнесмен отказался от приглашения из-за высоких затрат на поездку.

«Он сообщил, что это дорого и затратно для него», — сообщила в пресс-релизе представитель фонда Марте Скор.

Ужин запланирован на апрель 2025 года, туда приглашены руководители крупного бизнеса со всего мира.

Ранее Маск заявил, что опасается победы на выборах президента США Камалы Харрис, так как его могут отправить под стражу.