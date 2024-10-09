Маск заявил, что его ждет тюремное заключение в случае победы на выборах Харрис

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в случае победы на выборах президента США вице-президента Камалы Харрис его ждет тюрьма, сообщает RT .

«Если он (кандидат на пост президента Дональд Трамп. — прим. ред.) проиграет, мне конец… Как вы думаете, сколько времени мне придётся провести в тюрьме?» — сказал он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Американским граждан предстоит выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Ранее Маск заявил, что предстоящие выборы в США могут стать последними в случае проигрыша кандидата от республиканцев Дональда Трампа.