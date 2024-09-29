Илон Маск: предстоящие выборы в США могут стать последними

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что предстоящие выборы в США могут стать последними в случае проигрыша кандидата от республиканцев Дональда Трампа, пишут Известия ».

По его словам, Трамп «не только не угрожает демократии, но и является единственным способом ее спасти!».

Маск отметил, что в случае победы кандидата демократов Камалы Харрис, то темпы получения гражданства нелегальными мигрантами приведут к тому, что через 4 года появятся около 2 млн новых избирателей. По его словам, при таком развитии событий перестанут существовать колеблющиеся штаты с минимальным перевесом голосов и единственными выборами станут праймериз Демократической партии.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Американским граждан предстоит выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Ранее Трамп прокомментировал текущее положение дел на Украине, заявив, что страна разрушена, а ее народ — «мертвый».