Мертвый народ, разрушенная страна: Трамп высказался об Украине в мрачных тонах

Бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп прокомментировал текущее положение дел на Украине, заявив, что страна разрушена, а ее народ — «мертвый», сообщает Associated Press .

После такого высказывания Трампа на мероприятии в Северной Каролине появилось еще больше вопросов о том, насколько тот готов в случае повторного избрания на президентский пост уступить РФ в переговорах о будущем Украины.

Бывший американский лидер изобразил Украину как страну, лежащую в руинах, — разрушено все, что находится за пределами Киева. Кроме того, в украинской армии нехватка солдат, а сама страна стремительно теряет население из-за большого количества погибших в боях и уехавших в соседние государства. Трамп усомнился, остались ли у киевского режима какие-либо козыри для переговоров о прекращении конфликта.

По его словам, Украине нужно было пойти на уступки РФ за несколько месяцев до начала СВО. Трамп неоднократно утверждал это.

«Любая сделка — самая плохая сделка — была бы лучше, чем-то, что мы имеем сейчас. Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного сдались, и все были бы живы, и каждое здание было бы построено, и каждая башня простояла бы еще 2000 лет», — заявил Трамп.

А теперь, спустя несколько лет, люди мертвы, а страна в руинах, подчеркнул экс-президент.

«Какую сделку мы можем заключить сейчас? Страна разрушена», — сказал Трамп.

Республиканец, который долгое время критиковал помощь США Украине, часто утверждает, что Россия никогда бы не «вторглась» в соседнюю страну, если бы он был президентом, и что он положил бы конец вооруженному конфликту, если бы вернулся в Белый дом. Но Трамп редко обсуждал конфликт в таких мрачных тонах.

Замечания Трампа последовали за дебатами в этом месяце, на которых тот демонстративно отказался отвечать, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Ранее Трамп расхваливал доблесть России и ее предшественника — Советского Союза, заявив, что войны — это «то, что они умеют».

Украина потеряла пятую часть своей территории и десятки тысяч жизней в результате конфликта. Трамп возложил вину за произошедшее на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, своего соперника-демократа. Он сказал, что Байден «подстрекает все это», пообещав помочь Украине защитить себя, а не подталкивать ее к уступкам РФ.