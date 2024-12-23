Маск похвалил Дурова после того, как Telegram в первый раз вышел в «плюс»

Американский миллиардер Илон Маск похвалил создателя Telegram Павла Дурова после того, как тот заявил, что мессенджер начал приносить первую прибыль.

Ранее российский предприниматель заявил, что созданный им сервис вышел в «плюс» впервые за три года с начала программы монетизации. Так, по его словам, общая выручка в текущем году составила 1 млрд долларов, чистая прибыль — 500 млн долларов.

На это отреагировал Маск. Он похвалил Дурова.

«Отличная работа», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

6 декабря Дурова, которого в конце лета задержали в парижском аэропорту, впервые допросили по существу в суде во Франции в рамках ведущегося в отношении него дела.