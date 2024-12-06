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Павла Дурова впервые допросили по существу в парижском суде

Основателя Telegram Павла Дурова в пятницу впервые допросили по существу в парижском суде, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Отмечается, что Дуров впервые был допрошен парижским судьей по существу в рамках расследования о возможной причастности мессенджера к преступным действиям.

Он прибыл в суд в сопровождении двух адвокатов.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест бизнесмена не связан с политическими мотивами.

Предприниматель обвиняется во Франции в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.