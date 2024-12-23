В 2024 году Telegram в первый раз вышел в «плюс» благодаря монетизации

Мессенджер Telegram в первый раз за три года с момента добавления инструментов монетизации начал приносить прибыль. 2024 год стал удачным для соцсети, сообщает ее создатель Павел Дуров в своем канале .

Количество пользователей, которые купили Telegram-премиум, выросло в три раза. Теперь их более 12 млн.

Прибыль мессенджера Telegram от продажи рекламы выросла в несколько раз. В 2024 году соцсеть заработала 1 млрд долларов. Чистая прибыль составила 500 млн долларов, не считая активы в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что Дурова в первый раз допросили по существу в суде Парижа. Вместе с ним на заседание пришли два адвоката.