Mash: стеклоомывающая жидкость подорожает в России к зиме вдвое

В России резко подорожает стеклоомывающая жидкость. Стоимость незамерзайки вырастет к зиме в два раза, сообщает Mash .

Подорожание связано с ростом цен на абсолютизированный изопропиловый спирт, который используют для производства стеклоомывающей жидкости. В этом году литр такого спирта стоит не менее 140 рублей.

В результате цена канистры незамерзайки уже выросла с прошлогодних 600 рублей до 1000 рублей. К зиме она будет стоить еще дороже. Сейчас автолюбители жалуются на то, что стеклоомывающие жидкости, изготовленные по новой формуле, слишком дорогие, плохо пахнут и замерзают.

Цена увеличилась в том числе из-за этого, что власти запретили использовать метанол для производства. Национальный автомобильный союз подал прошение в правительство, чтобы запрет отменили.

Ситуация осложняется тем, что фирмы, производящие незамерзайки, нелегально используя метанол, продают жидкости на улице без сертификатов безопасности.

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