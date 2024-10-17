Водителям Московского региона посоветовали не менять резину до конца октября

До конца октября в Подмосковье и столице будет сохраняться антициклональный режим погоды, осадков не прогнозируется, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она добавила, что температура воздуха в регионе будет положительной и ночью, и днем.

«Поэтому автомобилистам, кто еще не перешел на зимний режим эксплуатации, спешить со сменой резины не стоит», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

По ее словам, подмосковные дороги будут сухими, а средняя суточная температура останется в районе плюс 5 градусов. Кроме того, дачники могут завершить посадку культур под зиму.