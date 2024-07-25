Mash: спецслужбы Украины вербуют российских наркоманов

Их ищут, в том числе, и в рехабах. За «услуги» предлагают вознаграждение якобы в сотни тысяч долларов. Помимо этого, после совершения преступления обещают вывезти человека сначала в Киев, а потом в Евросоюз.

Например, 36-летнего Антона Т. в Калужской области поместили на принудительное лечение после того, как сотрудниками ГАИ поймали его с мефедроном. В рехабе на мужчину вышел сотрудник украинских спецслужб и предложил за вознаграждение последить за военным аэродромом Шайковка на расстоянии 20 км от клиники.

Однако почти сразу после окончания принудительного лечения неудавшегося потенциального диверсанта задержали полицейские. В отделе он рассказал, что куратор из Киева, помимо перевозки на Украину, обещал помочь «решить вопросы» с нарушениями закона.

Сам мужчина — уроженец города Днепр. В Калугу он приехал зарабатывать деньги, но карьеру построить не удалось, и начал употреблять запрещенные вещества. За покушение на преступление мужчину могут посадить на срок до 20 лет.

Ночью 24 июля на ж/д станции Ставрополь злоумышленники хотели поджечь тепловоз. В нем находился машинист.