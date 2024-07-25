Baza: диверсанты попытались поджечь тепловоз на ж/д станции Ставрополь
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На железнодорожной станции Ставрополь неизвестные пытались поджечь тепловоз с машинистом внутри, сообщает Baza.
Инцидент произошел ночью 24 июля, когда локомотив стоял на шестом пути станции. Поджечь тепловоз планировали двое неизвестных.
Один следил за тем, чтобы никто их не увидел, а второй заливал в кабину машиниста керосин через открытое окно. В этот момент там находился сам машинист, который и спугнул мужчин.
Преступникам удалось скрыться, но их ищут. Криминалисты изъяли с места преступления емкость с остатками керосина и одну перчатку.
Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.