Baza: диверсанты попытались поджечь тепловоз на ж/д станции Ставрополь

Инцидент произошел ночью 24 июля, когда локомотив стоял на шестом пути станции. Поджечь тепловоз планировали двое неизвестных.

Один следил за тем, чтобы никто их не увидел, а второй заливал в кабину машиниста керосин через открытое окно. В этот момент там находился сам машинист, который и спугнул мужчин.

Преступникам удалось скрыться, но их ищут. Криминалисты изъяли с места преступления емкость с остатками керосина и одну перчатку.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.