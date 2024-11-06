«Малыш Икс» чуть не сорвал интервью своего отца Илона Маска с Такером Карлсоном

Маленький сын американского предпринимателя Илона Маска ворвался в зал во время интервью знаменитого отца с журналистом Такером Карлсоном. Мальчик решил отвечать на вопросы вместо бизнесмена, что рассмешило интервьюера, сообщает Telegram-канал IZ.RU.

Беседа проходила в прямом эфире. В какой-то момент в комнату вбежал «Малыш Икс», как его ласкового называют родители. Мальчик залез на колени к отцу, начал хватать микрофон. Когда Карлсон задал Маску вопрос, ребенок закрыл отцу рот ладошкой и стал отвечать вместо него.

Бизнесмена поведение сына не смутило, а журналист и вовсе рассмеялся. Все же мальчика забрали из комнаты, тогда Маск ответил на вопрос Карлсона об эффективности работы правительства. Предприниматель заявил, что хотел бы помочь государству.

«Я был бы рад помочь повысить эффективность работы правительства. В нем существуют гигантская бюрократия и чрезмерное регулирование», — сказал он.

Сын Маска и канадской певицы Граймс родился 4 мая 2020 года. Родители дали ему необычное имя — X Æ A-Xii. В семье его называют «Малышом Икс».

Илон Маск уже начал отмечать победу на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Миллиардер постит мемы и воодушевляющие записи в соцсети Х.