Отстраненного полковника охраны президента Украины Владимира Зеленского обвиняют по делу о попытке покушения на главу государства, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету The Times. По данным следствия, в начале СВО этот офицер приказал своим подчиненным сдаваться, если российские войска зайдут в Киев.

Пресса пишет, что на полковника позже донесли его же сослуживцы, которым он озвучивал такой приказ. Тогда офицер объяснил свой призыв сдаваться при заходе россиян в столицу фразой «мы не вооруженные силы», подчеркнув, что перед президентской охранной не стоит «конкретной задачи защищать Украину».

«И мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость», — так, по данным издания, сотрудник охраны президента Украины говорил младшим по званию в первые дни спецоперации.

Тремя неделями ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявляла о задержании двух полковников Управления госохраны, которые, по данным правоохранителей, готовили покушение на первых лиц государства. Украинские спецслужбисты полагали, что заговорщиков якобы курировала ФСБ России. В Кремле на этот счет заявляли, что не стали бы считать данные СБУ правдивыми.