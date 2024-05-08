Кремль усомнился в правдивости слов СБУ о поимке «российских киллеров» Зеленского

Песков: заявление СБУ о предотвращении покушения на Зеленского вряд ли правдиво

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на недавнее заявление СБУ о предотвращении покушения на главу государства Владимира Зеленского. Накануне спецслужбы Киева утверждали, что задержали якобы двух российских агентов — украинских полковников, у которых был план по убийству своего президента, сообщает Газета.ru .

Песков заявил, что не может прокомментировать информацию Службы безопасности Украины (СБУ). В то же время, представитель Кремля подчеркнул, что не стал бы считать данные украинских спецслужбистов правдивыми.

Ранее, 7 мая, СБУ рапортовала о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины. Офицеров подозревают в подготовке покушения на представителей военно-политического руководства страны, в том числе на Владимира Зеленского и Кирилла Буданова*, главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны.

В СБУ также утверждали, что полковников, готовивших покушение на Зеленского и других чиновников, якобы курировала ФСБ России. По данным украинской стороны, участники агентурной сети якобы должны были найти приближенных к охране президента, которые могли бы взять Зеленского в заложники и впоследствии убить.

*внесен в России в список террористов и экстремистов