Львова-Белова: единственного родителя-мигранта надо выдворять вместе с детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила выдворять из России иностранцев, нарушающих закон, совместно с их детьми. Инициатива направлена на то, чтобы несовершеннолетние не оставались в стране без попечения, сообщает ТАСС .

Омбудсмен рассказала о случаях, когда мигранты-нарушители принудительно выдворялись из РФ, а их дети оставались без попечения. Несовершеннолетние помещались в российские соцучреждения и находились там до тех пор, пока их не заберет родное государство. Однако эта процедура может длиться довольно долго.

Львова-Белова считает, что данный вопрос надо проработать с учетом наилучших интересов ребенка в корреляции с интересами государства. Она предложила создать механизм, который позволил бы выдворять иностранца-нарушителя, являющегося единственным родителем несовершеннолетних, совместно с его детьми.

Вопрос о порядке совместного выдворения из РФ поручено проработать Госдуме.

Летом омбудсмен заявила, что 25% детей необоснованно находятся в российских приютах и детских домах. По ее словам, этим несовершеннолетним можно было оказать помощь без разлучения, работая с семьей.

