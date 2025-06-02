Львова-Белова: 25% детей находятся в детдомах и приютах России необоснованно

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что 25% детей необоснованно находятся в российских приютах и детских домах, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент провел рабочую встречу с детским омбудсменом в Кремле.

«25% детей, Владимир Владимирович (Путин, президент РФ – ред.), в детских домах и приютах находятся необоснованно. То есть можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей», — сказала Львова-Белова.

Детский омбудсмен добавила, что вывод был сделан по итогам инспекции системы профилактики социального сиротства, проведенной на территории всей страны.

В ответ глава государства назвал цифру большой.

Ранее женщина, проживающая в РФ, спустя 5 лет воссоединилась с дочерью, которая все это время находилась на Украине. Их встречу помогли организовать детский омбудсмен Мария Львова-Белова и посредническая миссия Катара.