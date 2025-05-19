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Девочка, проживавшая на Украине, воссоединилась с матерью в России

Женщина, проживающая в России, спустя 5 лет воссоединилась с дочерью, которая находилась все это время на Украине. Их встречу помогли организовать детский омбудсмен Мария Львова-Белова и посредническая миссия Катара, сообщает РЕН ТВ .

Семья жила в Херсонской области. Всего их было четверо: мать, отец, Кира и ее старшая сестра.

Пять лет назад мать уехала оттуда в Россию по личным делам. В 2023 году отец семейства вместе с детьми отправился в Одессу. Год назад он скончался.

Кира захотела приехать к матери. Девочке предоставили билеты, транспорт, питание, проживание. Ей организовали сопровождение на всем пути следования.

Спустя 5 лет родственники смогли воссоединиться. Кира рассказала, что была рада вернуться к матери. Сейчас они живут в России, собираются получить российское гражданство.

Ранее Россия передала Украине пятерых детей. Ребята воссоединились с семьей в посольстве Катара в столице РФ.