Лотерейный миллиардер, которого просили отдать выигрыш на СВО, вышел на связь

Победитель лотереи «Новогодний миллиард» от «Русского лото» оформляет документы для получения выигрыша и находится на связи с организаторами. Он стал четвертым россиянином, выигравшим 1 млрд рублей в лотерею, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото».

Гражданин отправил документы по почте, чтобы забрать выигранный миллиард. Сейчас он «проходит процесс оформления формальностей», отметили в компании.

«Однако напомним, что победитель имеет право остаться анонимным, и мы поддержим любое его решение», — добавили в «Столото».

По итогам последнего розыгрыша «Русского лото» в стране появилось 90 новых лотерейных миллионеров и четвертый лотерейный миллиардер. Билет, который выиграл миллиард, купили на сайте «Столото» с номера, зарегистрированного в Сахалинской области.

Ранее движение «Ветераны России» призвало россиянина, ставшего лотерейным миллиардером, отдать выигрыш на нужды СВО. Глава организации Ильдар Резяпов заявлял NEWS.ru, что такой шаг стал бы проявлением патриотизма.