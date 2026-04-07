Ливни и штормовой ветер накроют затопленный Дагестан

13:11

В Дагестане снова ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер и сход селей, сообщает Mash Gor .

Как отметили синоптики, 8 и 9 апреля Дагестан будет поливать с новой силой. Из-за непогоды уровень воды в реках может подняться, ветер усилится до 22-27 м/с.

Жителей попросили быть осторожными и переждать непогоду в безопасном месте.

Также ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что вода в реках республики может подняться до неблагоприятной отметки.

Ранее в Дербентском районе Дагестана из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв дамбы. Эвакуировали более 4 тыс. человек. В зоне подтопления погибли два человека.

