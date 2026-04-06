В Дагестане эвакуировали 4 тыс человек после прорыва дамбы

2 человека погибли, подтоплены 4 микрорайона в результате наводнения в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана после прорыва дамбы эвакуировали более 4 тыс. человек. В зоне подтопления погибли два человека, сообщает газета «Известия» .

Прорыв произошел на комплексе гидротехнических сооружений после повышения уровня воды в Геджухском водохранилище. В зону затопления попали четыре микрорайона, откуда эвакуировали более 4 тыс. жителей.

«Накануне в Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. В превентивных целях из четырех микрорайонов, попадающих в зону затопления, было эвакуировано более 4 тыс. человек», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

В администрации района уточнили, что большинство эвакуированных разместились у родственников, остальных направили в шесть подготовленных пунктов временного размещения. Пострадавшим предоставляют горячее питание и медицинскую помощь.

Между поселками Мамедкала и Геджух из-за сильного течения погибли два человека — беременная девушка и ребенок. Вода также смыла несколько автомобилей.

5 апреля из-за обильных осадков произошло переполнение водохранилища и был прорван земляной вал. В Махачкале подтопило улицы, затруднено движение транспорта, а также обрушился многоквартирный дом.

