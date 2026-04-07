Из-за дождей в Дагестане ожидается подъем уровня воды в реках
В Дагестане вода в реках может подняться до неблагоприятной отметки. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, сообщает ТАСС.
По ее словам, уровень воды может вырасти, так как прогнозируются кратковременные дожди.
«В Дагестане в связи с ожидаемыми осадками возможен рост уровня воды до неблагоприятной отметки. Там кратковременные дожди», — сказала Макарова.
Ранее в Дербентском районе Дагестана на фоне повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв дамбы. Эвакуировали более 4 тысяч человек. В зоне подтопления погибли 2 человека.
