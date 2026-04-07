сегодня в 05:40

Из-за дождей в Дагестане ожидается подъем уровня воды в реках

В Дагестане вода в реках может подняться до неблагоприятной отметки. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, сообщает ТАСС .

По ее словам, уровень воды может вырасти, так как прогнозируются кратковременные дожди.

«В Дагестане в связи с ожидаемыми осадками возможен рост уровня воды до неблагоприятной отметки. Там кратковременные дожди», — сказала Макарова.

Ранее в Дербентском районе Дагестана на фоне повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв дамбы. Эвакуировали более 4 тысяч человек. В зоне подтопления погибли 2 человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.