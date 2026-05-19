Лиана Давидян заявила, что рост зарплаты не снижает стресс

Наставник по бизнесу Лиана Давидян заявила, что повышение зарплаты не гарантирует снижения стресса и может усилить его, если ожидания не оправдались.

По словам Лианы Давидян, денежное вознаграждение не является главным фактором, влияющим на уровень стресса. Если прибавка оказывается ниже ожидаемой, напряжение может даже вырасти.

«Конечно, когда денег не хватает, человек испытывает очень серьезные затруднения, подавленность, недовольство, но стресс — это все-таки чуть шире, чем "нет денег". Мы знаем массу людей, которые при совершенно небольшом финансовом положении чувствуют себя достаточно благополучно, и наоборот, люди, у которых достаточно много денег, пребывают в состоянии стресса», — пояснила Лиана Давидян в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметила, что эффект от оптимального повышения зарплаты сохраняется максимум три месяца.

«Обычно через 5-6 недель фактор повышения зарплаты, который должен был снизить уровень стресса, сотрудник забывает, потому что возникают более серьезные элементы, раздражающие и дальше все идет на новый круг», — считает Давидян.

Сильнее на эмоциональное состояние влияют атмосфера в коллективе, прозрачные правила, уважительное отношение и баланс между усилиями и вознаграждением. Бонусы вроде комфортного офиса могут лишь сдержать рост напряжения, но не устраняют его причины. «Если у вас директор-самодур, какие бы не были красивые террасы в офисе ни были, уровень стресса не снизится», — подчеркнула она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.