Леус: вероятность выпадения снега в Москве в сентябре крайне мала

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале отметил, что снега в Москве в сентябре не ожидается, несмотря на прогнозируемое понижение температуры в конце месяца.

Он отметил, что 24–25 сентября начнется серьезное похолодание. Однако сентябрь сохранит звание сухого месяца, вероятность выпадения снега крайне мала.

Синоптик напомнил, что XXI веке первый снег появляется в среднем 16 октября. Однако бывают случаи, когда он приходит раньше. Например, в 2017 году он прошел 6 сентября.

При этом средняя дата образования снежного покрова приходится обычно на 2 ноября. Самый ранний в этом веке снежный покров лег 9 октября.

Пока что в Москве продолжается бабье лето благодаря антициклону. Однако в России уже выпал первый снег — его заметили в Якутии, Республике Тыва и Красноярском крае.