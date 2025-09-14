Синоптик Леус: в Москве продолжается бабье лето благодаря антициклону

«Сегодня столица будет ощущать влияние западной периферии обширного антициклона, медленно уходящего на восток», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в воскресенье ожидается переменная облачность и воздух в Москве прогреется до плюс 19 — плюс 21 градуса, в Подмосковье — от плюс 17 до плюс 22 градусов. Порывы южного ветра составят 3-8 м/с, а атмосферное давление 758 мм рт. ст., что выше нормы. При этом осадков в столице ждать не стоит.

Леус добавил, что в понедельник в мегаполисе также осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит плюс 21 — плюс 23, а ночью столбики термометра опустятся до плюс 6 — плюс 8 градусов.