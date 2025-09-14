Зима близко: в России выпал первый снег
Первый снег выпал в Якутии, Республике Тыва и Красноярском крае
Фото - © SHOT
В воскресенье, 14 сентября, первые снегопады накрыли Якутию, Республику Тыва и Красноярский край, сообщает SHOT.
Местные жители поделились зимней сказкой в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, как дороги, газоны и деревья накрывает «белым покрывалом». Горожане радуются первому снегу и пытаются из окна ловить снежинки руками.
В горных районах Тувы уже началась подготовка к зиме, местные жители активно меняют летнюю резину на зимнюю.
Прошедшей ночью заморозки зафиксировали в Подмосковье, Костромской, Нижегородской, Ульяновской, Кировской и Рязанской областях, а также Мордовии, Марий Эл и других регионах РФ.