Заморозки зафиксировали этой ночью на востоке Подмосковья

Второй раз подряд на востоке Московской области регистрируются заморозки. В Черустях прошедшей ночью минимум составил минус 0,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Предыдущей ночью в Черустях термометры опускались до минус 0,8 градуса.

Он добавил, что также заморозки ночью были в Костромской, Нижегородской, Ульяновской, Кировской и Рязанской областях, Мордовии и Марий Эл. Еще температура опускалась ниже 0 градусов в Оренбургской области и Башкирии.

Ранее подмосковный главк МЧС РФ предупредил жителей региона, что с 13 по 15 сентября ночью и утром в некоторых районах Московской области прогнозируются заморозки от минус 2 до 0 градусов.