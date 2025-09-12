Жителей Подмосковья предупредили о заморозках 13–15 сентября

сегодня в 16:42

МЧС: заморозки ожидаются в Московской области с 13 по 15 сентября

С 13 по 15 сентября ночью и утром в некоторых районах Подмосковья ожидаются заморозки — температура будет варьироваться от 2 градусов мороза до 0. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителям Московской области порекомендовали проявлять осторожность во время пребывания на улице.

В случае необходимости важно сохранять спокойствие и звонить по номеру 112.

Ранее в Подмосковье из-за заморозков ввели «оранжевый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с 13 до 15 сентября.