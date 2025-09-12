В Подмосковье из-за заморозков ввели «оранжевый» уровень погодной опасности

Синоптики предупредили жителей Московской области, что в ближайшие двое суток местами в регионе ожидаются заморозки. В связи с этим специалисты ввели «оранжевый» уровень погодной опасности, об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра России .

Согласно прогнозу синоптиков, в период с 13 сентября с 00:00 до 15 сентября до 08:00 по московскому времени в Подмосковье в утренние и вечерние часы местами возможны заморозки. Предварительно, температура воздуха может опуститься от 0 градусов до минус 2 градусов.

При этом в дневное время в Московской области до 15 сентября до 02:00 будет действовать еще предупреждение о повышенной пожароопасности. Местами по области ожидается высокая пожарная опасность, которая оценивается как 4 класс.

«Оранжевый» уровень погодной опасности — это погода, в которую специалисты допускают стихийные бедствия и нанесение ущерба. Жителей и гостей Подмосковья просят быть предельно внимательными. В случае возникновения экстренных ситуаций за помощью следует обращаться по короткому номеру с мобильного телефона «112».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.