Леонардо Ди Каприо с молодой моделью посетил вечеринку Безоса в Венеции

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо в компании итальянской модели Виттории Черетти посетил приветственную вечеринку создателя компаний Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса в итальянской Венеции, посвященную предстоящей свадьбе американского бизнесмена с 55-летней актрисой и писательницей Лорен Санчес, сообщает Lady.mail.ru .

27-летняя звезда подиумов продемонстрировала свою красоту в великолепном платье в пол с глубоким вырезом на спине. Наряд был украшен цветами и шнуровкой по бокам.

При этом 50-летний Ди Каприо попытался скрыться от внимания журналистов, надев оверсайз-брюки и пиджак свободного кроя, а также бейсболку. Возлюбленные по отдельности вышла из водного такси и воссоединилась уже на входе в зал для проведения мероприятия.

Ранее миллиардер Джефф Безос и актриса Лорен Санчес, празднующие свадьбу в итальянской Венеции, попросили гостей вместо подарков пожертвовать деньги историческому городу.

«Свадьба века» одного из богатейших людей мира проходит с 27 по 29 июня в Венеции. Всего на мероприятии ожидается почти 250 гостей. Из-за свадьбы основателя Amazon местные жители опасались беспорядков из-за наплыва туристов, однако местные власти опровергли данную информацию.