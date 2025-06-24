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Джефф Безос перенес свадьбу в другой район Венеции из-за местных жителей

Американскому миллиардеру Джеффу Безосу пришлось выбрать другую локацию в Венеции для проведения свадебного торжества. Он перенес церемонию в другой район города из-за протестов местных жителей, сообщает РБК .

Свадьба Безоса с Лорен Санчес пройдет с 26 по 28 июня. Изначально торжество должно было состояться в бывшем благотворительном здании Scuola Grande della Misericordia, но влюбленные решили перенести церемонию подальше от центра Венеции.

В итоге часть мероприятий по случаю свадьбы пройдет на острове Сан-Джорджо-Маджоре напротив площади Святого Марка. Торжество обойдется Безосу и его супруге в десятки миллионов долларов.

Миллиардер принял решение изменить локацию для торжества из-за вспыхнувших в Венеции протестов. Местные жители выступают против того, чтобы Безос проводил в городе свадьбу. Они считают, что миллиардер «захватил» Венецию.

Горожане называют свадьбу «символом привилегий» для богатейших людей мира. Также жители Венеции считают, что торжество навредит экологии.

Ранее невеста Безоса отправилась в космос, войдя в полностью женскую команду корабля New Shepard. Полет продлился чуть более 10 минут.