Университет в Орехово-Зуеве вошел в топ-2000 вузов мира

Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) вошел в топ-2000 лучших вузов мира. Десятый ежегодный рейтинг «Три миссии университета» охватывает университеты из 111 стран и территорий.

Рейтинг оценивает вузы по трем направлениям: образование, наука и взаимодействие с обществом. При составлении учитывают достижения студентов в олимпиадах, долю иностранных обучающихся, научное цитирование, результаты исследований, информационную открытость, доступность онлайн-курсов и другие показатели.

В список вошел 151 российский университет — 7,6% от общего числа представленных вузов. Россия занимает третье место по их количеству после США (261 университет) и Китая (258). Далее следуют Великобритания (112), Япония (100) и Индия (85).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.