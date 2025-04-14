Звездный состав: в команду корабля New Shepard вошли Кэти Перри и Гэйл Кинг

Корабль с певицей Кэти Перри на борту отправился в космос из Техаса

Со стартовой площадки Blue Origin в американском штате Техас взлетел космический корабль с полностью женским и поистине звездным составом: на борту находятся известная на весь мир певица Кэти Перри, невеста предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, бывший научный сотрудник NASA Айша Боу и специалист по биоастронавтике Аманда Нгуен, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Этот полет впервые стал полностью женским с момента отправки в космос российского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году. Он продлился чуть более 10 минут: через 2 минуты и 40 секунд ракета-носитель отделилась от капсулы экипажа, она продолжила движение и вышла на высоту в 100 км. Это граница между атмосферой Земли и космосом.

Цена полета неизвестна, но все желающие могут внести 150 тыс. долларов в качестве депозита: эта сумма даст возможность выбрать дату путешествия и затем оплатить билет.

Организацией миссии занималась невеста Безоса. Также она совместно с брендом Monse предоставила соседкам по кораблю специальные скафандры.