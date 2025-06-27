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Безос попросил гостей свадьбы не дарить подарки, а пожертвовать деньги Венеции

Американский предприниматель, создатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос и 55-летняя Лорен Санчес, празднующие свадьбу в итальянской Венеции, просят гостей вместо подарков пожертвовать деньги историческому городу, сообщает издание People.com .

«Безос, безусловно, дал понять, что дарить подарки следует не ему, а Венеции», — заявил городской советник по торговле и производственной деятельности муниципалитета Венеции Себастьяно Косталонга.

Итальянский чиновник добавил, что местные власти «очень рады получить финансирование для защиты очень хрупкого города».

Свадьба одного из богатейших людей мира проходит с 27 по 29 июня в Венеции. Всего на мероприятии ожидается почти 250 гостей. Из-за свадьбы основателя Amazon местные жители опасались беспорядков из-за наплыва туристов, однако Косталонга отметил, что Венеция часто становится местом проведения масштабных мероприятий, поэтому горожане спокойно к ним относятся.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что американский предприниматель Джефф Безос воспользовался разладом между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском, чтобы получить госконтракты.