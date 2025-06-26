WSJ: Безос воспользовался разладом между Трампом и Маском

По информации издания The Wall Street Journal, американский предприниматель, создатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос воспользовался разладом между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском, чтобы получить госконтракты, сообщает газета « Известия ».

Белый дом после конфликта президента и бизнесмена поручил NASA и Минобороны собрать информацию о крупных контрактах с компанией Маска SpaceX. При этом Безос как минимум дважды успел провести беседы с Трампом, а директор его компании приезжал в Белый дом.

«По крайней мере в некоторых беседах с Трампом и его командой Безос и другие руководители Blue Origin призывали к заключению дополнительных госконтрактов», — говорится в материале.

С лета прошлого года в Blue Origin выражали обеспокоенность близостью Маска к Трампу. По мнению компании, это могло повлиять на доступ к госконтрактам.

Ранее Эррол Маск заявил, что информация о запросе его сына Илона Маска на политическое убежище в России не соответствует действительности. При этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил бизнесмену поддержку в связи с сообщениями о возможной депортации из США. Он считает, что Маск принесет пользу России.