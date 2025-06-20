Отец Илона Маска опроверг слухи о просьбе сына об убежище в России

сегодня в 16:38

Эррол Маск об убежище в России для сына: я не думаю, что это правда

Эррол Маск заявил, что информация о запросе его сына, миллиардера и предпринимателя Илона Маска на политическое убежище в России не соответствует действительности, пишет «Царьград» .

«Нет, я не думаю, что это правда», — отметил отец американского бизнесмена.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил бизнесмену поддержку в связи с сообщениями о возможной депортации из Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость дождаться официальных комментариев по данному вопросу, уточняет «Царьград».

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) журналисты спросили у Пескова о потенциальном предоставлении Илону Маску политического убежища в России.

В ответ на вопрос пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что необходимо дождаться официального обращения от самого американского бизнесмена или заявления МИД РФ.

«Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать», — призвал представитель Кремля.