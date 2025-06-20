Даванков: убежище для Маска принесет пользу России
Фото - © NORAD and USNORTHCOM Public Affairs
Некий анонимный «высокопоставленный источник» раскритиковал заместителя председателя Госдумы Владислава Даванкова из партии «Новые люди» за его инициативу предложить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище в России. Даванков прокомментировал ситуацию, заявив, что убежище для миллиардера принесло бы пользу России, сообщает «Подъем».
По словам источника, подобное поведение депутата выглядит неуместно, особенно учитывая его высокую должность. Чиновник предложил Даванкову перестать «хайпиться на Маске».
В ответ на критику Даванков защитил свою идею, призвав воспринимать ее серьезно. Он подчеркнул, что присутствие Маска в России могло бы принести стране значительно больше пользы, чем помощь экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену.
«Что касается позиции „высокопоставленного источника“ — я бы к этому так не относился. Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь Сноудену. Поэтому рассчитываю, что МИД отнесется к моему предложению серьезно. Если мы хотим лидерства в технологиях — нужно идти на смелые шаги», — заявил депутат.
Ранее сообщалось, что Маск не имеет отношения к просьбе предоставить ему политическое убежище в России.