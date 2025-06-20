Даванков: убежище для Маска принесет пользу России

Некий анонимный «высокопоставленный источник» раскритиковал заместителя председателя Госдумы Владислава Даванкова из партии «Новые люди» за его инициативу предложить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище в России. Даванков прокомментировал ситуацию, заявив, что убежище для миллиардера принесло бы пользу России, сообщает «Подъем» .

По словам источника, подобное поведение депутата выглядит неуместно, особенно учитывая его высокую должность. Чиновник предложил Даванкову перестать «хайпиться на Маске».

В ответ на критику Даванков защитил свою идею, призвав воспринимать ее серьезно. Он подчеркнул, что присутствие Маска в России могло бы принести стране значительно больше пользы, чем помощь экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену.

«Что касается позиции „высокопоставленного источника“ — я бы к этому так не относился. Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь Сноудену. Поэтому рассчитываю, что МИД отнесется к моему предложению серьезно. Если мы хотим лидерства в технологиях — нужно идти на смелые шаги», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что Маск не имеет отношения к просьбе предоставить ему политическое убежище в России.