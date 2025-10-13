Лебеди Иван и Марья в Долгопрудном готовятся переехать в теплое место на зиму

С наступлением холодов лебеди из Центрального парка «Победа» в Долгопрудном отправятся в теплое и безопасное место — на зимовку к профессиональному заводчику. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы перевезем наших лебедей на зимовку к специалистам. Там нашим грациозным красавцам обеспечат необходимый уход до самой весны. А как только станет тепло, Иван да Марья обязательно вернутся, чтобы снова стать украшением городского пруда», — рассказывает директор городских парков Сергей Пятковский.

Также отвечаем на другой важный вопрос, который волновал многих наблюдательных гостей парка.

Вы могли заметить, что, пока один лебедь спит на плоту, второй бодрствует. Горожане переживали: может, причина в том, что плот слишком маленький и места на двоих не хватает?

Спешим вас успокоить! Это не признак беспокойства, а, наоборот, трогательное проявление заботы. Лебеди-шипуны — моногамные птицы, создающие пару на всю жизнь. Пока самка отдыхает, самец чутко стоит на страже, охраняя ее покой.

Кстати, о покое…, а нужен ли лебедям на суше специальный домик?

«Многие посетители спрашивают нас об этом. Но важно понимать, что вода — их родная стихия. Они физиологически приспособлены проводить на ней почти все время, включая сон, и чувствуют себя в безопасности. Выход на берег — для них редкая необходимость, поэтому в искусственном убежище они не нуждаются», — говорит Сергей Пятковский.

Также горожан просят не кормить хлебом лебедей и уток. Для прекрасных птиц это опасно для жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.