сегодня в 19:24

Лазарева* назвала свое попадание в международный розыск неразберихой

Телеведущая Татьяна Лазарева* в своем Telegram-канале отреагировала на объявление ее в международный розыск. Она назвала произошедшее «неразберихой».

Телеведущая заявила, что в обязательном порядке собирается дать комментарий прессе. Она добавила о необходимости объяснить ситуацию.

По словам Лазаревой*, в Интерполе есть статья, по которой политическое преследование не является поводом для объявления в розыск. Потому телеведущая намерена «разобраться с неразберихой».

Ранее Лазареву* объявили в международный розыск. Телеведущую обвиняют в оправдании терроризма. Она заочно арестована судом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов