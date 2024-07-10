сегодня в 17:30

Телеведущую Лазареву* заочно отправили под арест в РФ

Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Актрису и телеведущую обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Суд заключил ее под стражу сроком на 2 месяца, который исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории страны.

Телеведущая скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск.

Ранее следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой заочно арестовать Лазареву* по делу об оправдании терроризма. В одном из своих интервью она радовалась ударам украинских беспилотников по российским городам.

*Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов