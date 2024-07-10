Следствие просит арестовать Татьяну Лазареву* за оправдание терроризма

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Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой заочно арестовать актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма, сообщает РИА Новости .

«Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т. Ю.*», — заявили в суде.

Ранее в одном из своих интервью Лазарева* радовалась ударам украинских беспилотников по российским городам. После чего прокуратора начала проверку, а затем МВД объявило телеведущую в розыск. В отношении актрисы возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

19 июня Росфинмониторинг внес Лазареву* в список террористов и экстремистов. После начала СВО телеведущая раскритиковала действия российских властей и переехала в Испанию.

*Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов