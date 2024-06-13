МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева* объявлена в розыск в России, следует из базы данных розыска МВД РФ.

Что стало причиной, по которой разыскивается артистка, не сообщается. В базе лишь значится: «Разыскивается по статье УК».

В апреле прокуратура начала проверку слов Лазаревой* об атаках дронов ВСУ по территории России. В одном из интервью телеведущая искренне радовалась тому, что беспилотники бьют по российском городам.

Лазарева* с самого начала СВО резко высказывалась против ее проведения. На фоне своих заявлений она уехала из РФ в Испанию.

*Включена Минюстом РФ в реестр иноагентов.