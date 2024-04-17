Прокуратура проверит слова Татьяны Лазаревой* об атаках ВСУ на Россию

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания телеведущей Татьяной Лазаревой* об атаках украинских беспилотников на российские города.

«Обращаюсь к вам, Игорь Викторович, с просьбой об организации проверки и об оценке высказывания Татьяны Юрьевны Лазаревой* на предмет наличия состава уголовного преступления в соответствии с законодательством РФ», — написала Ямпольская в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в начале апреля в Сети появилось интервью с Татьяной Лазаревой*, в котором она заявила, что радуется атакам беспилотников ВСУ на города РФ.

Лазареву* признали иноагентом в 2022 году за публичную критику специальной военной операции на Украине. В настоящее время она проживает в Испании.

Ранее российский актер Оскар Кучера рассказал поклонникам, что в прошлом дружил с Лазаревой*, но сейчас считает ее «мразью» из-за поддержки украинских атак на российские города.

*включена Минюстом РФ в реестр иноагентов.